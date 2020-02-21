آية الله يزدي: فرض الحظر عليّ من قبل اميركا فخر لي

وجاء في الصفحة الشخصية لآية الله يزدي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": من الفخر لي ان يقوم افراد ملطخة ايديهم بدماء الشهيد العزيز الحاج قاسم سليماني بفرض الحظر عليّ حسب زعمهم.

واكد آية الله يزدي بان اجراءات الحظر الاميركية لن تجديها نفعا.

وكانت وزارة الخزانة الاميركية وفي سياق اجراءاتها العدائية ضد الجمهورية الاسلامية الايانية قد ادرجت اسماء 5 من اعضاء مجلس صيانة الدستور في قائمة الحظر وهم آية الله احمد جنتي وآية الله محمد يزدي وعباس علي كدخدائي وسيامك رهبيك ومحمد حسن صادقي مقدم.

انتهى ** 2342