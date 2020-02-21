لاريجاني: مجلس الشورى الاسلامي هو اساس السيادة الشعبية الدينية

وأدلى رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني صباح الیوم الجمعة بصوته في مدينة قم وفي الدقائق الأولی لبدء الإقتراع في الانتخابات البرلمانية للدورة الحادية عشرة والانتخابات النصفية لمجلس خبراء القيادة في دورتها الخامسة.

واضاف لاريجاني للصحفين ان الشعب بإدلاء صوته في الانتخابات يحقق هدفين: تعزيز المجلس ليقوم بمهامة في ادارة البلاد والدعم السياسي والامني لايران.

وصرح ان الايام الاخيرة شهدت مساعي المسؤولين في امريكا واعلامهم لايجاد حالة اليأس عند الشعب بهدف عدم مشاركتهم في الانتخابات، مؤكدا ان الشعب الايراني بمشاركته الكبيرة سيفشل جميع مساعيهم كما افشلها مرارا .

وقال ان مجلس الشورى الاسلامي هو احد اركان اتخاذ القرار في النظام الاسلامي وانه اساس السيادة الشعبية الدينية .

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في عموم ايران عند الساعة الثامنة صباحا اليوم الجمعة للبدء بعملية الاقتراع في الانتخابات البرلمانية في دورتها الحادية عشرة و الانتخابات النصفية لمجلس خبراء القيادة في دورتها الخامسة.

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