"محمد خاتمي " يدلي بصوته في الانتخابات

طهران / 20 شباط/ فبراير/ ارنا ـ تم تسليم 8 طائرات عسكرية من منشأ أوروبي وشرقي ، تم اعادة صيانتها إلى القوة الجوية بحضور وزير الدفاع وقائد القوات الجوية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية.