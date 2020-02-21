٢١‏/٠٢‏/٢٠٢٠ ١٢:٤٢ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83683620
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رئيسي: الانتخابات هي افضل مضاد لمواجهة مؤمرات الاعداء

رئيسي: الانتخابات هي افضل مضاد لمواجهة مؤمرات الاعداء

طهران / 21 شباط/ فبراير/ ارنا – اعتبر رئيس السلطة القضائية "ابراهيم رئيسي " ان الانتخابات هي افضل مضاد لمواجهة مؤمرات الاعداء مؤكدا ان آلية الانتخابات في ايران مطمئنة .

وقد أدلى رئيس السلطة القضائية  صباح الیوم الجمعة بصوته في مسجد الشيخ هادي بطهران في الانتخابات البرلمانية للدورة الحادية عشرة والانتخابات النصفية لمجلس خبراء القيادة في دورتها الخامسة.

ووصف رئيسي للصحفيين الانتخابات بأنها افضل رمز للسيادة الشعبية الدينية ومرآة لأرادته ،مؤكدا ان اصوات الشعب هي من مقومات قوة البلاد،وانه وكلما كانت اكثر فان العدو سيصاب بالاحباط اكثر.

واضاف ان هذه الانتخابات كسابقاتها في ايران الاسلامية تؤثر بشكل كبير على تقرير مصير الشعب، مؤكدا على ضرورة المشاركة الواسعة لاحباط مؤامرات الاعداء.

واعرب رئيسي عن امله بان تسفر نتائج الانتخابات عن تشكيل مجلس قوي وخدوم يستطيع تحقيق تطلعات الثورة الاسلامية والبلد وحل مشاكل الشعب.

هذا وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في عموم ايران عند الساعة الثامنة صباحا اليوم الجمعة للبدء بعملية الاقتراع في الانتخابات البرلمانية في دورتها الحادية عشرة و الانتخابات النصفية لمجلس خبراء القيادة في دورتها الخامسة.

انتهى**م م**

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