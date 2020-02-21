تظاهرات حاشدة بغزة رفضا لصفقة القرن

وتجمع المشاركون الذي رفعوا اعلام فلسطين واحرقوا اعلام امريكا وصورا للرئيس الامريكي بدعوة من القوى الوطنية والاسلامية بعنوان "معاً لمواجهة صفقة القرن".

وقال خالد البطش القيادي في حركة الجهاد الاسلامي ان المسيرة تأتي للتعبير عن الموقف الفلسطيني الرافض بشكل قاطع لمؤامرة صفقة ترامب وأن المعركة مفتوحة مع الاحتلال وأن الصراع معه ممتد.

وأضاف في كلمته نيابة عن القوى الوطنية والاسلامية:" نعلن للملأ رفضنا لصفقة القرن ونؤكد الاستمرار في مواجهة الاحتلال ورفض التطبيع معه".

وأكد البطش ان فلسطين لا تقبل القسمة مع أحد وموازين القوة لن تبقى إلى الأبد لصالح الاحتلال وستتحول يوما لصالح الشعب الفلسطيني.

واكد ان الاحتلال الصهيوني يسعى لتهويد المقدسات ويسعى إلى تحويلها للنطق بالعبرية مضيفا :"لكننا لن نتخلى عن مقدساتنا وهذه الأرض لن تكون إلا لنا ولن تكون إلا لشعبنا وموازين القوى الدولية ستتغير يوما ما لصالح شعبنا ولصالح قضيتنا ولصالح المرابطين في غزة والقدس والضفة وفي كل مكان".

واعتبر ان هذه الصفقة المشؤومة التي أقرتها الإدارة الأمريكية تريد من الفلسطينيين الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال والاعتراف بيهودية الكيان .. هذه الصفقة مرفوضة يرفضها الشعب الفلسطيني صفا واحدا.

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