٢١‏/٠٢‏/٢٠٢٠ ٤:٠٨ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83684252
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وزير خارجية هولندا يؤكد على تنمية العلاقات مع ايران

وزير خارجية هولندا يؤكد على تنمية العلاقات مع ايران

اصفهان / 21 شباط/ فبراير/ ارنا – قال وزير خارجية هولندا "استيف بلوك" ان هناك تضامنا جيدا بين الشعبين الهولندي والايراني والذي يجب استثماره لتنمية العلاقات بين البلدين.

واضاف بلوك خلال لقائه مع محافظ اصفهان: انه نظرا للعلاقات الجيدة بين شعبي البلدين فان بامكانهما تنمية العلاقات الاقتصادية والانتاجية والسياحية فضلا عن السياسية.

واعرب عن امله بان تنمو الاستثمارات الهولندية في ايران في ظل انخفاض التوترات في المنطقة، موضحا ان ايران وهولندا لهما تعاون مشترك في كثير من المجالات ومنها الصناعية والرياضية وباستطاعتنا تنميتها لتشمل المجال الزراعي ايضا.

وقال بلوك انه وخلال الايام المقبلة سيكون لنا لقاءات مع رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية ووزير الخارجية وسنبحث معهما العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك .

ويزور وزير خارجية هولندا ايران للتباحث مع المسؤولين فيها بشأن العلاقات الثنائية والمستجدات الاقليمية والقضايا الدولية .

انتهى**م م**

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