نوبخت : نمو الاقتصاد الإيراني في عام 2020 إيجابي

وتابع نوبخت في حديث مع الصحفيين اليوم الجمعة بعد الادلاء بصوته في الانتخابات: أن التضخم بدا يتباطأ، وفي تقرير أعلنه مركز الاحصاء الايراني امس ، أن التضخم بدأ يتراجع .

وفي جانب اخر قال مساعد رئيس الجمهورية أنه بعد انتشار فيروس كورونا في الصين وانتشاره في جميع أنحاء العالم ، فإن وزارة الصحة، أعدت نفسها وبشكل مناسب لمنع دخول الفيروس الى داخل البلاد.

واضاف انه نظرا للرقعة الجغرافية لايران وتردد المسافرين من دول مختلفة على البلاد ، برزت للاسف اصابات بفيروس كورونا.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في عموم ايران عند الساعة الثامنة صباحا اليوم الجمعة للبدء بعملية الاقتراع في الانتخابات البرلمانية في دورتها الحادية عشرة و الانتخابات النصفية لمجلس خبراء القيادة في دورتها الخامسة.

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