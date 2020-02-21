موسوي: ادراج إيران في القائمة السوداء (FATF) عمل مسيس

ردا على القرار الاخير لـ "مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، (FATF) ضد إيران، أوضح عباس موسوي اليوم الجمعة : ان ادراج ايران على قائمة (FATF) السوداء هي مصداق للعمل المسيس، وان وصمة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لاتلصق بالجمهورية الإسلامية الايرانية.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد نفذت جميع القوانين واللوائح المتعلقة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب منذ أكثر من عامين، وقال : ان الاليات الدولية لها ايجابيات وسلبيات، وانهم وضعوا ايران على قائمة FATF ، رغم كل الجهود التي بذلتها طهران، وجميع القوانين واللوائح التي حاولت الامتثال لها.

وأشار موسوي إلى أن هذا الاجراء جاء بسبب النفوذ السعودي والامريكي والكيان الصهيوني في التحكم بالاليات الدولية وتسيس قراراتها.

وصرح بأن السعودية باعتبارها البنك المركزي للإرهاب والكيان الصهيوني كدولة إرهابية، تقدم أكبر دعم للجماعات والمنظمات الإرهابية حول العالم ، فيما أن إيران التي تتصف بأكبر قدر من التعاون في هذا المجال والشفافية، تدرج في القائمة السوداء.

الجدير بالذكر ان مجموعة العمل المالي (FATF) اقدمت على ادراج إيران في قائمتها السوداء اليوم (الجمعة).

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