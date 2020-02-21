تمديد مهلة الاقتراع حتي الساعة العاشرة من مساء اليوم

وجاء في البيان الذي أصدرته اللجنة الانتخابية للبلاد مساء اليوم : مع الأخذ بنظر الاعتبار التقارير الواردة من الدوائر الانتخابية والتي تطالب بتمديد ساعات التصويت، وموافقة وزير الداخلية علي التمديد ، فقد تقرر تمديد التصويت الي الساعة العاشرة من مساء اليوم.

هذا وكان الموعد النهائي لعملية الاقتراع ينتهي عند الساعة السادسة من مساء اليوم الجمعة.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في عموم ايران عند الساعة الثامنة صباحا اليوم الجمعة للبدء بعملية الاقتراع في الانتخابات البرلمانية في دورتها الحادية عشرة و الانتخابات النصفية لمجلس خبراء القيادة في دورتها الخامسة.

ويبلغ عدد مراكز الاقتراع في كل انحاء البلاد 55 الف مركز اقتراع للتصويت للانتخابات في اطار 208 دوائر انتخابية.

وجرت لغاية الان 10 دورات انتخابية لمجلس الشورى الاسلامي، بعد انتصار الثورة الاسلامية وتاسيس الجمهورية الاسلامية في ايران.

وتجري بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية، الانتخابات النصفية لمجلس خبراء القيادة في عدد من محافظات البلاد.

وتعد نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية الايرانية من اعلى المستويات في دول العالم، وكانت اعلى نسبة من المشاركة هي الخامسة في العام 1996 بنسبة 71.1 بالمائة وادناها هي السابعة في العام 2004 بنسبة 51.21 بالمائة، وبلغ معدل المشاركة في الدورات العشر السابقة 60.53 بالمائة.

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