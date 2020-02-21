تمديد مهلة الاقتراع للانتخابات في ايران حتى الساعة 11 مساء

وقال المتحدث باسم لجنة الانتخابات في البلاد اسماعيل موسوي بان مراكز الاقتراع التي يتواجد فيها ناخبون يمكنها مواصلة عملية التصويت لغاية الساعة الحادية عشرة مساء فيما مراكز الاقتراع التي لا يوجد فيها ناخبون بامكانها انهاء عملية التصويت.

هذا وكان الموعد النهائي لعملية الاقتراع ينتهي عند الساعة السادسة من مساء اليوم الجمعة وتم تمديده لغاية الساعة العاشرة مساء.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في عموم ايران عند الساعة الثامنة صباحا اليوم الجمعة للبدء بعملية الاقتراع في الانتخابات البرلمانية في دورتها الحادية عشرة و الانتخابات النصفية لمجلس خبراء القيادة في دورتها الخامسة.

ويبلغ عدد مراكز الاقتراع في كل انحاء البلاد 55 الف مركز اقتراع للتصويت للانتخابات في اطار 208 دوائر انتخابية.

وجرت لغاية الان 10 دورات انتخابية لمجلس الشورى الاسلامي، بعد انتصار الثورة الاسلامية وتاسيس الجمهورية الاسلامية في ايران.

وتجري بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية، الانتخابات النصفية لمجلس خبراء القيادة في عدد من محافظات البلاد.

وتعد نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية الايرانية من اعلى المستويات في دول العالم، وكانت اعلى نسبة من المشاركة هي الخامسة في العام 1996 بنسبة 71.1 بالمائة وادناها هي السابعة في العام 2004 بنسبة 51.21 بالمائة، وبلغ معدل المشاركة في الدورات العشر السابقة 60.53 بالمائة.

انتهى ** 2342