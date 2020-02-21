كدخدائي: لم تحدث مخالفة مهمة في الانتخابات لغاية الان

وقال كدخدائي في تصريح صحفي مساء الجمعة، انه لغاية الان لم يصل اي تقرير بوقوع مخالفة مهمة خلال سير العملية الانتخابية في البلاد.

واضاف، انه وبعد الانتهاء من فرز الاوصات سيواصل مجلس صيانة الدستور تحقيقاته وسيلعن عن رايه حول صحة او عدم صحة الانخابات في جميع الدوائر الانتخابية.

وحول حجم المشاركة في الانتخابات اوضح بانه لم يختلف عن الدورة الماضية بل ازداد في بعض الدوائر ايضا.

يذكر ان انتخابات الدورة 11 لمجلس الشورى الاسلامي انطلقت في الساعة الثامنة من صباح اليوم الجمعة في جميع انحاء البلاد وبالتزامن معها جرت الانتخابات النصفية للدورة الخامسة لمجلس خبراء القيادة.

وتم تمديد مهلة التصويت مرتين، مرة للساعة الثامنة ومن ثم للساعة العاشرة، وكذلك تم التمديد للساعة الحادية عشرة للدوائر التي مازال الناخبون متواجدين فيها.

انتهى ** 2342