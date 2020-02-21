ربيعي: الشعب هو الرابح الرئيس في الانتخابات

وفي تصريح ادلى به لمراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء "ارنا" بعد ادلائه بصوته في احد مراكز الاقتراع بطهران، ان الشعب بحضوره اليوم عند صناديق الاقتراع قد صنع مفخرة، وباوراقه الانتخابية زرع الياس في نفوس الاعداء اكثر مما مضى.

واضاف مساعد رئيس الجمهورية لشؤون الاتصالات الاجتماعية، ان الشعب الايراني ورغم جميع المصاعب والمشاكل جاء الى الساحة مرة اخرى بحماس وجعل مهمة المسؤولين اكثر جسامة حيث نامل بان يدرك النواب قيمة هذه الاصوات والثقة التي منحها الشعب لهم.

واعتبر المتحدث باسم الحكومة مشاركة الشعب في الانتخابات بانها جيدة وذات مغزى، معربا عن امله بان يتمكن مجلس الشورى الاسلامي والحكومة عبر التعاطي البناء والتعاون مع بعض من اتخاذ خطوات كبيرة جدا في مسار حل مشاكل البلاد وتحسين الاوضاع المعيشية للشعب.

يذكر ان انتخابات الدورة 11 لمجلس الشورى الاسلامي انطلقت في الساعة الثامنة من صباح اليوم الجمعة في جميع انحاء البلاد وبالتزامن معها جرت الانتخابات النصفية للدورة الخامسة لمجلس خبراء القيادة.

وجرت الانتخابات في 55 الف مركز اقتراع في اطار 208 دوائر انتخابية في مختلف انحاء البلاد.

وبلغ عدد الذين يحق لهم التصويت في هذه الانتخابات نحو 58 مليونا من ضمنهم ما يقرب من 3 ملايين يحق لهم التصويت لاول مرة بعد بلوغهم السن القانونية للتصويت وهي 18 عاما.

وتم تمديد مهلة التصويت مرتين، مرة للساعة الثامنة ومن ثم للساعة العاشرة، وكذلك تم التمديد للساعة الحادية عشرة للدوائر التي كان الناخبون مازالوا متواجدين فيها.

انتهى ** 2342