مسؤول محلي ايراني: العراق اغلق معبر الشيب -جذابة الحدودي

وقال سيلاوي في تصريح ادلى به لمراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء "ارنا" اليوم الجمعة، ان اغلاق معبر "الشيب -جذابة" امام التجارة والمسافرين قد جاء اثر قرار من مجلس محافظة ميسان العراقية.

واشار الى ان صادرات السلع الايرانية الى العراق ودخول المسافرين العراقيين قد توقف بعد غلق الحدود وقال، انه على التجار الصبر حتى اعادة فتح الحدود في ضوء المحادثات والمشاورات الجارية لاستئناف صادرات السلع الى العراق.

واضاف، ان ايفاد الزوار من ايران الى المدن المقدسة في العراق متوقف منذ شهرين بسبب الاضطرابات التي شهدتها بعض المدن العراقية الا ان دخول الزوار والسياح العراقيين الى ايران كان مستمرا بصورة ما في حدود شلمجة وجذابة.

يذكر ان العراق كان قد اغلق حدود "زرباطية -مهران" و"شلمجة" بسبب فيروس كورونا الذي ادى لغاية الان الى وفاة 4 اشخاص واصابة 13 اخرين.

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