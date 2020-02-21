٢٢‏/٠٢‏/٢٠٢٠ ١٢:٣٢ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83685114
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بدء عملية فرز الاصوات للانتخابات في ايران

بدء عملية فرز الاصوات للانتخابات في ايران

طهران / 22 شباط /فبراير /ارنا- بدات عملية فرز الاصوات لانتخابات مجلس الشورى الاسلامي ومجلس خبراء القيادة بعد انتهاء التمديد لفترة الاقتراع عدة مرات كان اخرها حتى الساعة الثانية عشرة من مساء الجمعة.

وكانت انتخابات الدورة 11 لمجلس الشورى الاسلامي انطلقت في الساعة الثامنة من صباح الجمعة في جميع انحاء البلاد وبالتزامن معها جرت الانتخابات النصفية للدورة الخامسة لمجلس خبراء القيادة.

وجرت الانتخابات في 55 الف مركز اقتراع في اطار 208 دوائر انتخابية في مختلف انحاء البلاد.

وبلغ عدد الذين يحق لهم التصويت في هذه الانتخابات نحو 58 مليونا من ضمنهم ما يقرب من 3 ملايين لاول مرة بعد بلوغهم السن القانونية للتصويت وهي 18 عاما.

وتم تمديد مهلة التصويت التي كانت حتى الساعة السادسة مساء، عدة مرات، اولا للساعة الثامنة ومن ثم للساعة العاشرة، وكذلك تم التمديد للساعة الحادية عشرة واخيرا للساعة 11.5 وبعضها للساعة 12 مساء.   

وتنافس 7148 مرشحا للفوز بمقاعد البرلمان البالغ عددها 290 مقعدا. 

انتهى ** 2342

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