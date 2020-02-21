سلة ايران تستضيف قطر بعد فوز عريض على سوريا في التصفيات الاسيوية

وتاتي هذه المباراة في اطار مباريات النافذة الاولى للتصفيات المؤهلة الى نهائيات كاس آسيا بكرة السلة.

وكان المنتخب الوطني الايراني قد حقق فوزا عريضا على نظيره السوري بنتيجة 94-48 في المباراة التي جرت بينهما مساء الخميس في طهران.

وكانت نتائج ارباع المباراة كالتالي: 17-15، 28-13، 24-9، 25-11.

وكان افضل لاعب في المباراة هو نجم المنتخب الوطني الايراني حامد حدادي.

وتلعب ايران ضمن المجموعة الخامسة للتصفیات المؤهلة الى النهائيات الاسيوية والتي تضم ايضا سوريا وقطر والسعودية.

وقسمت المنتخبات المشاركة في التصفيات الى 6 مجموعات هي كالتالي:

1-الفلبين واندونيسيا وتايلندا وكوريا الجنوبية.

2-تايوان واليابان وماليزيا والصين.

3-استراليا وهونغ كونغ ونيوزيلندا وغوام.

4-البحرين ولبنان والهند والعراق.

5-ايران وقطر وسوريا والسعودية.

6-الاردن وكازاخستان وسريلانكا وفلسطين.

وتتضمن التصفيات 3 نافذات يتاهل في ختامها منتخبان من كل مجموعة الى النهائيات اضافة الى 4 منتخبات من الحائزة على المركز الثالث في كل مجموعة.

انتهى ** 2342