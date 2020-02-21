إجتماع ايراني-عراقي مرتقب لمواجهة فايروس كورونا

وقال الوزير الحكيم في تغريدة له على حسابه في (تويتر) : "أجتمعت اللجنة الوزارية من خبراء الصحة والداخلية والخارجية والنقل المكلفة بمواجهة فيروس كورونا يوم امس لوضع الخطط اللازمة لمنع تسربه الى البلاد".

وأضاف "اليوم اجتمعت اللجنة مع السفير الايراني للتنسيق في عقد اجتماع مشترك بين اللجنتين العراقية والإيرانية لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة".

وكان العراق قد اتخذ اجراءات احترازية لمواجهة فايروس كورونا حيث أكد مدير المنافذ الحدودية العراقية عمر الوائلي، الخميس، على ان إدارة المنافذ وجهت جميع المراكز الصحية العاملة في المنافذ مع إيران بضرورة تفعيل وتدقيق فحص وإجراء اللازم مع المسافرين والبضائع في المحاجر الصحية والبيطرية العاملة بالمنافذ الحدودية، وان الفحص لا يشمل الوافدين فقط بل حتى البضائع القادمة من إيران وكل ما يتسبب بنقل العدوى.

ولفت الوائلي الى انه، منذ انتشار وجود إصابات بالفايروس في الصين، عقد رئيس الوزراء اجتماعا طارئا وأبلغ وزير الصحة العراقي بتشكيل خلية أزمة وضعت التوجهات والحلول الاستباقية، وتم اتخاذ إجراءات مشددة بعد تسجيل إصابات بفايروس كورونا في إيران".

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