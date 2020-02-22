المنافذ الحدودية العراقية: التجارة مع ايران مستمرة

وقال رئيس هيأة المنافذ الحدودية العراقية عمر الوائلي في بيان: إن اجتماعات اللجنة الخاصة بمكافحة فيروس كورونا مستمرة وبوتيرة عالية لمناقشة اتخاذ بعض الإجراءات الوقائية الإضافية لمكافحة دخول فايروس كورونا الى البلاد، لافتاً إلى أن"الاجتماع اتخذ سلسلة من التوجيهات الملزمة ،منها التأكيد على أن الحركة التجارية بين البلدين مستمرة شريطة إخضاع أصحاب المركبات المعنيين بالتبادل التجاري للفحص الطبي واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة".

وأضاف الوائلي أن"الإجراءات تتضمن أيضا إخضاع المسافرين العراقيين الوافدين إلى الفحص من قبل المفارز الطبية المتواجدة في المنافذ الحدودية ،ومنع استقبال المسافرين الإيرانيين والأجانب على حد سواء خلال فترة (3) أيام للوقوف على آخر المستجدات بخصوص المرض".

وأوضح أن"الإجراءات التي تقدمها الهيأة ستلحقها إجراءات أخرى في ضوء المستجدات على أرض الواقع ،وبتنسيق عالٍ مع منظمة الصحة العالمية"، مبيناً أن"اللجنة اتفقت في اجتماعها مع السفير الإيراني في العراق بتوجيه الدعوة لحضور وزير الصحة الإيراني للوقوف على آخر المستجدات الصحية وإجراءاتهم المتخذة والمعنية بفيروس كورونا ليتسنىى للجنة إتخاذ قرارات لاحقة وفق المعطيات والمستجدات الصحية".

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