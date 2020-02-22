ارتفاع عدد ضحايا كورونا في ايران الى 5 اشخاص

وقال كيانوش جهانبور: حتى الآن ، تم اختبار 785 شخصا من المشتبه بهم بالاصابة بفيروس كورونا من بين آلاف الاشخاص الذين راجعوا المستشفيات والمراكز الصحية، وخلال يوم امس تم التشخيص المؤكد لـ 10 اشخاص اصيبوا بالفيروس وبالتالي يصل مجموع الاصابات على مستوى البلاد الى 28 شخصا.

وقال جهانبور: من بين المرضى العشرة الذي تم تشخيص اصابتهم حديثا، كان ثمانية منهم من مدينة قم، والاثنان الاخران كانا قد نقلا من قم إلى طهران للعلاج.

واضاف المتحدث باسم مقر مكافحة كورونا: أن الحالات الـ18 السابقة التي تم تحديد اصابتها حتى يوم امس، هي اصابتان في محافظة جيلان شمال ايران وأربع حالات في طهران و12 حالة في مدينة قم، لذلك فان معظم الحالات التي تم تحديدها حتى الآن وثبت اصابتها بفيروس كورونا الجديد من اهالي مدينة قم أو سافروا إلى قم خلال الأيام والأسابيع الماضية.

وحث المسؤول الايراني، المواطنين على عدم السفر إلى المدن التي ظهر فيها الفيروس، وخاصة مدينة قم، والالتزام بالتوصيات الصحية للجهات الصحية خاصة النظافة الشخصية.

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