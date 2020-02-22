حماس: جاهزون لخوض كل المعارك مع العدو الصهيوني

وقال برهوم لمراسلنا إننا "جاهزون لخوض لكل معاركنا مع الاحتلال الصهيوني كي نحمي أرضنا وشعبنا مقدساتنا ولكي نسقط صفقة ترامب المشبوهة".

وأضاف "نحن بحاجة إلى ضرورة التحلل من أوسلو من قبل السلطة الفلسطينية وانهاء التنسيق الأمني مع الاحتلال ورفع الشرعية عن الاحتلال الصهيوني، ويجب أن توقف كل أشكال التطبيع مع الاحتلال سواء على المستوى العربي أو الاقليمي أو الدولي لأن خطر الصفقة ليس على فلسطين وحدها انما على المنطقة برمتها".

وتابع " استمرار التنسيق الأمني مع الاحتلال الصهيوني وتغيب المقاومة في الضفة الغربية والهرولة العربية والإقليمية تجاه التطبيع مع الاحتلال الصهيوني شجع الاحتلال للتغول على الشعب الفلسطيني والدم والأرض والمقدسات".

واردف "رسالة الشعب الفلسطيني بضرورة انهاء التنسيق الأمني مع الاحتلال وإتاحة الفرصة للشعب الفلسطيني في الضفة والقدس للتعبير عن كل حالة الغضب بكافة أشكال المقاومة ضد الاحتلال ووقف الهرولة العربية للتطبيع مع الاحتلال الصهيوني".

وأكد أن مواجهة صفقة ترمب بحاجة إلى وضوح وعمل وطني حقيقي يقف أمامها، إنه لا يمكن إسقاط الصفقة وما زالت العلاقات مع الاحتلال قائمة.

وجدد برهوم التأكيد على ضرورة مغادرة مربع الانقسام، وتحقيق الوحدة الوطنية لمواجهة صفقة ترمب.

انتهى**387** 1453