٢٢‏/٠٢‏/٢٠٢٠ ٢:١٣ م
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 83685824
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استشهاد شاب واصابة امراة برصاص الاحتلال بالقدس المحتلة

استشهاد شاب واصابة امراة برصاص الاحتلال بالقدس المحتلة

القدس المحتلة/ 22 شباط/ فبراير/ ارنا- استشهد شاب فلسطيني واصيبت امرأة برصاص شرطة الاحتلال الصهيوني قرب المسجد الاقصى بمدينة القدس المحتلة.

وأعلنت شرطة الاحتلال ان الشاب الفلسطيني ماهر محمد زعاترة استشهد بعد ان اطلق عليه احد افراد الشرطة النار قرب باب الاسباط بالمسجد الاقصى بعد محاولته تنفيذ عملية طعن فيما اصيبت امرأة فلسطينية بالرصاص حين كانت تمر قرب الحادث.

وقال شهود عيان ان شرطة الاحتلال منعت الفلسطينيين من الاقتراب من الشاب المصاب قبل ان تعلن استشهاده.

وأغلقت قوات الاحتلال الصهيوني المنطقة بالكامل وانتشرت بأعداد كبيرة، كما اغلقت ابواب المسجد الاقصى والقدس القديمة فور اطلاق النار على الشاب.

ولم تؤكد وزارة الصحة الفلسطينية نبأ الاستشهاد  لان سلطات الاحتلال تحتجز الجثمان.

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