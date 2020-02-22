الايراني احمد كهني يحصد فضية بطولة الجمباز العالمية في استراليا

وتمكن اللاعب كهني من التاهل، قبل يومين، الى نهائيات البطولة برصيد 14633 نقطة، ليستطيع اليوم السبت خوض المنافسات الى جانب 8 من ابرز جمبازي العالم، واحراز الميدالية الفضية وبالتالي الفوز بلقب الوصافة في فئة جهاز الحلق برصيد 14500 نقطة، بعد خصمه الالماني الذي تربع على المركز الاول وقبل غريمة المصري الذي حل ثالثا.

علما، ان بطولة العالم للجمباز المقامة في استراليا، تعد من المسابقات المؤهلة لحضور الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو.

وكان لاعب الجمباز الإيراني "سعيد رضا كيخا"، هو الاخر الذي فاز بالمركز الثاني لهذه البطولة.

ويضم المنتخب الايراني المشاركة في بطولة استراليا العالمية للجمباز، كلا من سعید رضا کیخا وعبدالله جامعی و مهدی احمدی کهنی .

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