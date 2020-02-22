ممثل قائد الثورة في العراق : فلسطين تمثل رمز المواجهة بين الحق والباطل

وفي كلمته اليوم السبت امام "ملتقى الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة" بالعاصمة بغداد، شدد حجة الاسلام حسيني، على ان الكيان الصهيوني سيزول قريبا.

واضاف : نحن لن نكون بخير الا ان نقاوم ونواجه الشر والظلم؛ منوها الى أن “رمز الانتصار والمقاومة يكمن في وحدتنا وان نجعل هدفنا هدفا واحدا”.

وتابع، أن “الامام الخميني (رض) كان يقول بان فلسطين هي ام قضايانا لأنها رمز للحق والمظلومية وهي مصاف المواجهة بين الحق والباطل، وهي محور صراعنا مع العدو”.

وقال ممثل قائد الثورة الاسلامية : بفضل الباري تعالى وبتضحيات جبهة المقاومة ستعود الاراضي الفلسطينية المحتلة الى احضان العالم الاسلامي، وسنحتفل في القدس قريبا.

انتهى ** ح ع