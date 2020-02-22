ايرلن تدشن خط الإنتاج الأكثر تجهيزًا للمحولات الكهربائية في الشرق الأوسط

وقال المدير العام لشركة "نيان" الالكترونية "محمد على جمنيان"، في تصريح له اليوم حول مواصفات المنتجات المعرفية لدى هذه الشركة، "انه يمكن استخدام انواع المحولات الكهربائية في مختلف الصناعات مثل انتاج الادوات المنزلية وصناعة السيارات والالواح الضوئية والتوربينات الهوائية والاتصالات والهواتف الجوالة باستخدام علم الإلكترونيات الإستطاعية في هذه الشركة".

وفي معرض الاشارة الى برامج شركة نيان الالكترونية المستقبلية لتصدير منتجاتها، اعلن جمنيان عن فوز هذه الشركة الايرانية في مناقصة تطوير البني التحتية السورية في مجال الاتصالات.

انتهى**2018/ ح ع **