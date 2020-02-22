٢٢‏/٠٢‏/٢٠٢٠ ٨:٤٤ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83686305
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المنتخب الايراني يحصد ذهبية واحدة وفضية وبرونزيتين خلال بطولة اسيا للمصارعة الحرة في الهند

المنتخب الايراني يحصد ذهبية واحدة وفضية وبرونزيتين خلال بطولة اسيا للمصارعة الحرة في الهند

طهران / 22 شباط / فبراير / ارنا – بلغ حصاد المنتخب الايراني للمصارعة الحرة خلال اليوم الاول من منافسات بطولة الهند الاسيوية لهذه الرياضة، ميدالية ذهبية واحدة وفضية وبرونزيتين.

وبحسب الانباء الواردة من موقع الحدث، فقد تمكن المصارع الايراني للوزن 97 كغ "مجتبى غليج" من احراز الميدالية الذهبية، بينما حصد زميله "امير حسين حسيني" مصارع الوزن 70 كغ فضية هذه البطولة المقامة في نيودلهي.
وفي السياق ايضا، فاز كل من المصارعين الايرانيين "امير حسين مقصودي" للوزن 65 كغ، و"علي سوادكوهي" للوزن 79 كغ بالميدالية البرونزية.
وبدأت منافسات بطولة اسيا للمصارعة الحرة في دورتها الثالثة والثلاين اليوم السبت في عاصمة الهند نيودلهي.
انتهى ** ح ع  

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