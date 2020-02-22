المنتخب الايراني يحصد ذهبية واحدة وفضية وبرونزيتين خلال بطولة اسيا للمصارعة الحرة في الهند

وبحسب الانباء الواردة من موقع الحدث، فقد تمكن المصارع الايراني للوزن 97 كغ "مجتبى غليج" من احراز الميدالية الذهبية، بينما حصد زميله "امير حسين حسيني" مصارع الوزن 70 كغ فضية هذه البطولة المقامة في نيودلهي.

وفي السياق ايضا، فاز كل من المصارعين الايرانيين "امير حسين مقصودي" للوزن 65 كغ، و"علي سوادكوهي" للوزن 79 كغ بالميدالية البرونزية.

وبدأت منافسات بطولة اسيا للمصارعة الحرة في دورتها الثالثة والثلاين اليوم السبت في عاصمة الهند نيودلهي.

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