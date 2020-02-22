السفير الايراني في بغداد : العراق قادر على حماية نفسه دون حضور الاجانب

وفي تصريح له اليوم السبت خلال مراسم احياء ذكرى شهيد المحراب "اية الله السيد محمد باقر الحكيم" وشهداء المقاومة في بغداد، اكد السفير مسجدي : ان ايران ستقف الى جانب العراق في مرحلة اعادة اعمار هذا البلد؛ مبينا ان العراق يستطيع ادارة ومراقبة شؤونه دون الاستناد الى الاطراف الاخرى بمن فيهم الامريكيون.

واضاف : ان دماء الشهداء الصدر والحكيم وسليماني والمهندس زادت الشعوب عزيمة للصمود في وجه الاستكبار الامريكي.

ونوّه السفير الايراني في بغداد، بأن الفريق الشهيد قاسم سليماني الى جانب ابو مهدي المهندس، كانا رفيقي درب حقيقيين في ساحات التصدي للارهاب؛ مضيفا ان ايران ستقف الى جانب العراق في مرحلة اعادة الاعمار ايضا.

وشدد قائلا : ان القواعد العسكرية الامريكية تشكل مصدر شرّ للشعوب ومثارا لزعزعة الامن والاستقرار اينما تواجدت؛ وذلك انطلاقا من مآرب واشنطن التي تسعى لنهب موارد وثروات الدول والقضاء على امنها.

واضاف، ان "امريكا غير صادقة في ما تدعيه بشان القضاء على الارهاب، لكونها السبب وراء تاسيس وتعزيز هذه الظاهرة في الدول الاخرى".

انتهى ** ح ع