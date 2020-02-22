٢٢‏/٠٢‏/٢٠٢٠ ١٠:٥٩ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83686384
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متحدث لجنة الانتخابات:

النتيجة النهائية للفائزين في الانتخابات عن طهران ستعلن حتى صباح الاحد

النتيجة النهائية للفائزين في الانتخابات عن طهران ستعلن حتى صباح الاحد

طهران / 22 شباط / فبراير /ارنا- اعلن المتحدث باسم لجنة الانتخابات في الجمهورية الاسلامية الايرانية اسماعيل موسوي بانه تم تحديد نتائج 162 دائرة انتخابية لغاية الان، مصرحا بان النتيجة النهائية للفائزين عن طهران ستعلن حتى صباح غد الاحد.

وقال موسوي في تصريح للصحفيين اليوم السبت انه تم الاعلان عن المرشحين الاربعين الاوائل في طهران وسيتم الاعلان عن النتيجة النهائية حتى صباح غد الاحد.

واضاف موسوي بانه تم تحديد نتائج 162 من الدوائر الانتخابية الـ 208 فيما عملية فرز الاصوات جارية لسائر الدوائر وقال، انه تم تنظيم وارسال محضر الجلسات النهائية لهذه الدوائر الـ 162 الى وزارة الداخلية وان بقيت دائرة ما فاننا سنقوم الاعلان عن نتيجتها لغاية صباح غد الاحد.

وافادت "ارنا" ان المرشحين الثلاثة الاوائل في طهران لغاية الان هم محمد باقر قاليباف ومصطفى آقاميرسليم ومرتضى آقاطهراني، علما بان المرشحين الـ 36 الاوائل هم من جناح المبدئيين ومن ثم ياتي مجيد انصاري ومصطفى كواكبيان من الجناح الاصلاحي في المرتبتين 37 و 38.

انتهى ** 2342

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