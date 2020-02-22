قائد حرس الحدود الايراني يتفقد المناطق الحدودية جنوب شرق البلاد

وحول استشهاد حرسي الحدود في هذه المنطقة الحددية قال العميد رضائي، انه وبعد اجراء الانتخابات في منتهى الامن يوم الجمعة، حاول عناصر من زمرة ارهابية التسلل عبر الحدود الى داخل البلاد الا ان حرس الحدود تصدوا لهم بكل يقظة وحالوا دون توغلهم.

واضاف، انه خلال الاشتباك الذي حصل، قتل وجرح عدد من عناصر الزمرة الارهابية.

واوضح انه وبعد ضبط الاسلحة التي تركها عناصر الزمرة الارهابية في مكان الاشتباك، اتضح انهم تسلموا اخيرا معدات حربية جديدة من اميركا والاستكبار العالمي.

واكد العميد رضائي بانه على باكستان توفير امن الحدود من جانبها وتسليم عناصر الزمرة الارهابية الى ايران واضاف، ان هذا الموضوع سيتم متابعته عبر المسؤولين الدبلوماسيين للبلاد مع باكستان.

وصرح بان احد شهيدي الحادث هو من اهل السنة في سيستان وبلوجستان والشهيد الاخر هو من مازندران شمال ايران وتمت تسمية مكان الحادث باسم "الوحدة".

انتهى ** 2342