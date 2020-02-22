اخماد حريق ضخم في المركز التجاري بمدينة بابُل شمال ايران

وتم اخماد الحريق الذي سبب اضرارا لما لا يقل عن 40 محلا في المركز التجاري بالمدينة، بعد جهود استغرقت 7 ساعات من قبل 20 مجموعة اطفائية.

ووفقا لما اعلنته منظمة الطوارئ في مدينة بابُل فقد اصيب 12 شخصا جراء الحريق ، تمت معالجة 5 منهم ميدانيا فيما نقل السبعة الاخرون الى المستشفى لمتابعة العلاج.

وفي تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" قال المدير التنفيذي لمنظمة الاطفاء وخدمات الامان والسلامة في مدينة بابُل، لقد تم لحسن الحظ بعد جهود استغرقت عدة ساعات اخماد الحريق تماما.

واضاف مازيار حسني، انه نظرا لوقوع الحريق على بعد 200 م من المسجد الجامع في مركز مدينة بابُل ، لم يلحق اي ضرر بهذا المبنى التاريخي وفي ضوء الاجراءات التي اتخذناها فقد منعنا من توسع نطاق الحريق في المنطقة.

واوضح بان السبب في الحادث وحجم الاضرار هما الان قيد الدراسة والتحقيق.

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