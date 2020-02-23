وقال مدير المجموعة البحثية في مركز بحوث الكهرباء التابعة للجهاد الجامعي " محمد فرزي" اليوم الاحد لمراسل ارنا : استطاع الباحثون في المركز انتاج نظام التحكم عن بعد للمحركات الكهربائية عالية الطاقة الذي يعتبر ضمن احدى 10 اجهزة استراتيجية للاستخدامات الصناعية ومنها التعدين والنفط والغاز والبتروكيماويات والفولاذ والشحن البري والبحري والسككي.

واوضح ان هذا النظام ضروري للتحكم عن بعد بالمحركات الكهربائية عالية الطاقة ويستخدم فيه قطعات ومعدات الكترونية فائقة الدقة، مضيفا انه من المعدات التي تصنف ضمن قائمة الحظر على ايران.

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