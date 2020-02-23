٢٣‏/٠٢‏/٢٠٢٠ ١٠:٢١ ص
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83686685
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لاول مرة في ايران:

انتاج نظام التحكم عن بعد للمحركات الكهربائية عالية الطاقة

انتاج نظام التحكم عن بعد للمحركات الكهربائية عالية الطاقة

طهران / 23 شباط / فبراير/ ارنا – قام الباحثون في ايران ولاول مرة بانتاج نظام التحكم عن بعد للمحركات الكهربائية عالية الطاقة الذي يصنف ضمن قائمة الحظر على ايران.

وقال مدير المجموعة البحثية في مركز بحوث الكهرباء التابعة للجهاد الجامعي " محمد فرزي" اليوم الاحد لمراسل ارنا : استطاع الباحثون في المركز انتاج نظام التحكم عن بعد للمحركات الكهربائية عالية الطاقة الذي يعتبر ضمن احدى 10 اجهزة استراتيجية للاستخدامات الصناعية ومنها التعدين والنفط والغاز والبتروكيماويات والفولاذ والشحن البري والبحري والسككي.

واوضح ان هذا النظام ضروري للتحكم عن بعد بالمحركات الكهربائية عالية الطاقة ويستخدم فيه قطعات ومعدات الكترونية فائقة الدقة، مضيفا انه من المعدات التي تصنف ضمن قائمة الحظر على ايران.

انتهى**م م**

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