مباحثات بین وزیر الخارجیة ونظيره النمساوي حول الاتفاق النووي

وافاد المركز الاعلامي لوزارة الخارجية ان وزير خارجية النمسا الذي وصل صباح اليوم الاحد على رأس وفد سياسي الى طهران بدأ الجولة الاولى للمفاوضات مع نظيره الايراني محمد جواد ظريف .

ورحب الجانبان بتطوير العلاقات الثنائية بین البلدین مؤکدین على تعزيزها في جميع المجالات.

کما بحث الوزيران المستجدات المتعلقة بالاتفاق النووي والالتزامات الاوروبية بهذ الشأن.

وسيلتقي وزير خارجية النمسا اليوم برئيس الجمهورية الاسلامية "حسن روحاني "

وستكون للوزير النمساوي بعد ظهر اليوم جولة ثانية من المباحثات مع نظيره الايراني .

وكان وزير خارجية الجمهورية الاسلامية محمد جواد ظريف قد استقبل يوم امس السبت وزير خارجية هولندا وبحث معه العلاقات الثنائية ومستجدات الاتفاق النووي والقضايا الاقليمية والدولية .

انتهى ** م م**