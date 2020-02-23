إيران تبحث في موسكو توسيع التعاون مع منظمة شنغهاي

في اجتماع السفير كاظم جلالي وبختيار حكيموف، ناقش الجانبان تعاون الجمهورية الإسلامية الإيرانية كمراقب وعضو نشط في منظمة شنغهاي مع أعضائها في مختلف المجالات مثل مكافحة الإرهاب والتطرف ومكافحة الأحادية والتعاون الاقتصادي وأمن المعلومات على الصعيد الدولي.

وأكد الجانبان أيضا على وجود مجالات مختلفة لحضور إيران الأكثر نشاطًا في منظمة شنغهاي، وأشار الجانب الروسي إلى موقف روسيا من دعم عضوية إيران الكاملة في المنظمة.

وتم خلال اللقاء مناقشة آفاق التعاون بين البلدين في ضوء رئاسة روسيا للمنظمة.

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