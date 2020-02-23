٢٣‏/٠٢‏/٢٠٢٠ ١١:٤١ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83686878
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روسيا تؤيد العضوية الكاملة لإيران

إيران تبحث في موسكو توسيع التعاون مع منظمة شنغهاي

إيران تبحث في موسكو توسيع التعاون مع منظمة شنغهاي

موسكو/ 23 شباط/ فبراير/ ارنا - التقى السفير الإيراني في موسكو بممثل الرئيس الروسي في منظمة شنغهاي، لمناقشة آفاق التعاون الإيراني مع منظمة شنغهاي للتعاون.

في اجتماع السفير كاظم جلالي وبختيار حكيموف، ناقش الجانبان تعاون الجمهورية الإسلامية الإيرانية كمراقب وعضو نشط في منظمة شنغهاي مع أعضائها في مختلف المجالات مثل مكافحة الإرهاب والتطرف ومكافحة الأحادية والتعاون الاقتصادي وأمن المعلومات على الصعيد الدولي.

وأكد الجانبان أيضا على وجود مجالات مختلفة لحضور إيران الأكثر نشاطًا في منظمة شنغهاي، وأشار الجانب الروسي إلى موقف روسيا من دعم عضوية إيران الكاملة في المنظمة.

وتم خلال اللقاء مناقشة آفاق التعاون بين البلدين في ضوء رئاسة روسيا للمنظمة.

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