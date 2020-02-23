25 مصابا جراء الزلزال في شمال غرب ايران

واضاف باقر بهرامي ان معظم المصابين تمت معالجتهم وعادوا الى منازلهم .

وبين ان التقارير الاولية تشير الى اصابة 25 شخصا جراء الزلزال الذي ضرب صباح اليوم قضاء قطور في مدينة خوي ( شمال غرب ايران ) .

وضرب زلزال بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر اليوم قضاء قطور في مدينة خوي التابعة لمحافظة اذربايجان الغربية ( شمال غرب ايران ) .

واعلن مركز رصد الزلزال بموسسة الجيو فيزياء التابعة لجامعة طهران ان هذا الزلزال وقع عند الساعة التاسعة و 22 دقيقة و59 ثانية من صباح اليوم وفي عمق 6 كيلومتر تحت الارض علي بعد 17 كيلومتر من قضاء قطور .

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