٢٣‏/٠٢‏/٢٠٢٠ ١٢:٢٥ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83686960
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25 مصابا جراء الزلزال في شمال غرب ايران

25 مصابا جراء الزلزال في شمال غرب ايران

ارومية / 23 شباط / فبراير/ ارنا – قال رئيس مركز الطوارئ في العلوم الطبية في محافظة اذربايجان الغربية ان التقارير الاولية تشير الى اصابة 25 شخصا جراء الزلزال الذي ضرب صباح اليوم الاحد قضاء قطور في مدينة خوي ( شمال غرب ايران ) .

واضاف باقر بهرامي ان معظم المصابين تمت معالجتهم وعادوا الى منازلهم .

وبين ان التقارير الاولية تشير الى اصابة 25 شخصا جراء الزلزال الذي ضرب صباح اليوم قضاء قطور في مدينة خوي ( شمال غرب ايران ) .

وضرب زلزال بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر اليوم قضاء قطور في مدينة خوي التابعة لمحافظة اذربايجان الغربية ( شمال غرب ايران ) .

واعلن مركز رصد الزلزال بموسسة الجيو فيزياء التابعة لجامعة طهران ان هذا الزلزال وقع عند الساعة التاسعة و 22 دقيقة  و59 ثانية من صباح اليوم وفي عمق 6 كيلومتر تحت الارض علي بعد 17 كيلومتر من قضاء قطور .

انتهى**م م**

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