إنتاج سبائك الصلب بلغ 22.8 مليون طن

وفقا لتقرير العلاقات العامة للمنظمة الصادر اليوم الأحد، أن شركات صناعة الصلب في البلاد، انتجت 22 مليونا و873 الف طن من سبائك الصلب خلال الفترة المشمولة بالتقرير، فيما كان هذا الرقم خلال نفس الفترة من العام الماضي 22 مليونا و679 الف طن.

في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، أنتجت شركات صناعة الصلب أيضا 16 مليونا و595 الف طن من مقاطع الصلب، وكان الإنتاج في هذا القطاع في نفس الفترة من العام الماضي 15 مليونا و600 الف طن.

إنتاج 23.6 مليون طن من الحديد الاسفنجي

وبلغ إنتاج الحديد الإسفنجي في الأشهر العشرة الماضية، 23 مليونا و687 الف طن ، بزيادة قدرها 8 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي (21 مليونا و964 الف طن).

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