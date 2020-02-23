٢٣‏/٠٢‏/٢٠٢٠ ١:٠٦ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83687057
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مشارکة ایرانیة فی معرض الکتاب الدولي بسلطنة عمان

مشارکة ایرانیة فی معرض الکتاب الدولي بسلطنة عمان

طهران / 23 شباط / فبراير/ ارنا – بمشارکة الجمهوریة الاسلامیة بدأ يوم امس السبت العاصمة العمانية مسقط معرض الکتاب الدولي بدورته الخامسة والعشرین.

وافتتح المعرض برعاية وزير الديوان السلطاني " طارق ال سعيد" وبحضور سفير الجمهورية الاسلامية في سلطنة عمان حجة الاسلام والمسلمين " نوري شاهرودي" و المحلق الثقافي " سيد علي موسوي زاده" .

ویشارك فی المعرض 676 ناشرا من 32 دولة  بما فیها الجمهوریة الاسلامیة.

وتعرض الجمهورية الاسلامية مجوعة قيمة من الكتب بما فيها مؤلفات لسماحة قائد الثورة الاسلامية منها مشروع الفکر الاسلامی فی القرآن، انسان بعمره ۲۵۰ سنه، استضافه الفردوس، الاسره لقاء مطول مع سماحه الامام الخامنئی، النهضه الحسینیه، الفجر الصادق، فی المنفی، شرح و تفسیر آیة‌الکرسی و المسیح فی لیله القدر و مجال المقاومة منها البصیره و الاستقامه والهواجس الثقافیه فی مشروع الحضاری المعاصر.

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