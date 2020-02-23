ارتفاع عدد ضحايا كورونا في ايران الى 8 اشخاص

وقال كيانوش جهانبور اليوم الاحد: من بين الحالات التي تم فحصها خلال الساعات الـ24 الماضية ، تم تشخيص 15 اصابة جديدة ، من بينها 7 اصابات في مدينة قم، و4 في طهران وحالتين في محافظة جيلان وحالة واحدة في المحافظة المركزية واخرى في تنكابن (مازندران) ومن بين الاصابات الجديدة توفي 3 اشخاص.

وصرح بان مجموع الاصابات المؤكدة منذ ظهور فيروس كورونا في إيران، بلغ 43 شخصا ، توفي 8 منهم بسبب الفيروس.

وفي الاحصائيات الاخيرة لوزارة الصحة الوطنية الصينية، ارتفع عدد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا في الصين إلى 78 الفا و866 شخصا، توفي منهم الفين و464 بهذا الفيروس.

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