استمرار تصدير البضائع من منفذ شلمجة الحدودي

واضاف " سیدعلی موسوی " في تصريح لمراسل ارنا اليوم الاحد: ان الجانب العراقي اغلق الحدود امام حركة الزائرين ولكن عملية نقل البضائع مستمرة من هذا المعبر التجاري.

واشار الى ان الشاحنات العراقية التي تحمل الترخيص تدخل الى قسم الشحن في منفذ شلمجة لشحن البضائع الى العراق.

وصرح مساعد رئيس دائرة النقل والترانزيت في منطقة اروند الاقتصادية الحرة، ان نحو 100 الى 150 شاحنة تدخل يوميا الى قسم الشحن في منفذ شلمجة.

وأشار موسوی الى أهم السلع المصدرة من منفذ شلمجه الى العراق ، والتي تشمل مواد الانشاء والفواكه والخضروات والاسماك.

وافاد تقرير لجمارك شلمجة انه تم خلال الاشهر الـ11 الاخيرة تصدير ما يبلغ 700 مليون دولار من السلع والبضائع غيرالنفطية الى العراق بزيادة قدرها 165 بالمائة عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

ويقع منفذ شلمجه على مسافة 15 كم عن مدينة خرمشهر جنوب ايران و25 كم عن محافظة البصرة العراقية ويعتبر من أهم المنافذ الحدودية في محافظة خوزستان في مجال تصدير السلع وعبور المسافرين لزيارة العتبات المقدسة والسياح العراقيين.

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