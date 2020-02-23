٢٣‏/٠٢‏/٢٠٢٠ ٥:٣٩ م
رقم الصحفي: 2457
رمز الخبر: 83687618
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تعزيز الاجراءات الوقائية لمكافحة الكورونا في معبري خسروي وبرويزخان الحدودیين مع العراق

تعزيز الاجراءات الوقائية لمكافحة الكورونا في معبري خسروي وبرويزخان الحدودیين مع العراق

قصر شيرين/23شباط/فبراير/ارنا- اعلن رئيس ادارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي بمدينة قصر شيرين (في محافظة كرمانشاه - غرب)، رضا منصوري، ان الاجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا تعززت في معبري خسروي وبرويزخان على الحدود مع العراق؛ لافتا في السياق الى جهود الدؤوبة للفرق الطبية داخل المعابر الحدوية.

واضاف منصوري، اليوم الاحد في تصريح لمراسل ارنا، انه بالرغم من تفشي فيروس الكورونا في العالم فانه من حسن الحظ لم تسجل اية اصابة بهذا الفيروس في مدينة قصر شيرين لحد الان.

وتابع : ان الفرق الطبية داخل المحافظة تقمم حاليا بتقديم نصائح توعوية وقائية الى اهالي قصر شيرين وايضا توزيع المنشورات والبوسترات للتعريف بالفيروس وسبل الوقاية منه.

وصرح هذا المسؤول بوزارة الصحة الايرانية، ان الوضع في معبري خسروي وبرويزخان الحدوديين تحت السيطرة، منوها باجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمسافرين والسائقين وجميع الاشخاص القادمين من الخارج نحو البلاد عبر هذين المنفذين.

انتهى**2018/ ح ع **

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