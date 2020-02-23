إيران تتأهل الى ربع نهائي كأس العالم للمبارزة بالسيف العربي في بولندا

وللوصول إلى الدور نصف النهائي، يتنافس المنتخب الإيراني مع الفائز في المبارزة الألمانية-الجورجية.

وتعد منافسات كأس العالم للمبارزة في بولندا احدى المراحل التمهيدية للتأهل الى ألعاب طوكيو الأولمبية 2020.

ووفقا لآخر التصنيفات، يعد كابتن المنتخب الإيراني بين الـ10 لاعبين الأفضل في المبارزة بالسيف العربي في العالم.

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