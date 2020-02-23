٢٣‏/٠٢‏/٢٠٢٠ ٦:٢٤ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83687712
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فتاة ايرانية تتأهل الى المرحلة النهائية لبطولة الاسكواش العالمية في فرنسا

فتاة ايرانية تتأهل الى المرحلة النهائية لبطولة الاسكواش العالمية في فرنسا

طهران /23 شباط / فبراير / ارنا – تمكنت الفتاة الايرانية "نيكي شميراني" من التأهل الى المرحلة النهائية لبطولة الاسكواش العالمة المقامة في فرنسا، وذلك بعد هزيمة منافساتها خلال مرحلة التصفيات.

وستواجه لاعبة الاسكواش شميراني خلال منافسات المرحلة النهائية لبطولة فرنسا، غدا الاثنين، غريمتها من دولة روسيا.
علما ان شميراني كانت في وقت سابق من اعضاء منتخب الفتيات الايراني لرياضة الاسكواش، قبل ان تغادر البلاد لغرض اكمال الدراسة، لكنها عاودت نشاطها في المنتخب حاملة راية الجمهورية الاسلامية الايرانية في بطولة فرنسا العالمية.
انتهى ** ح ع

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