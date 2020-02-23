فتاة ايرانية تتأهل الى المرحلة النهائية لبطولة الاسكواش العالمية في فرنسا

وستواجه لاعبة الاسكواش شميراني خلال منافسات المرحلة النهائية لبطولة فرنسا، غدا الاثنين، غريمتها من دولة روسيا.

علما ان شميراني كانت في وقت سابق من اعضاء منتخب الفتيات الايراني لرياضة الاسكواش، قبل ان تغادر البلاد لغرض اكمال الدراسة، لكنها عاودت نشاطها في المنتخب حاملة راية الجمهورية الاسلامية الايرانية في بطولة فرنسا العالمية.

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