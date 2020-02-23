وزير الداخلية: 42,57 في المئة شاركوا بالإنتخابات البرلمانية

وأضاف وزير الداخلية في تصريح أدلى به للمراسلين اليوم الاحد، ان نسبة مشاركة المرأة في الانتخابات بلغت 48% فيما بلغت نسبة مشاركة الرجال 52 بالمئة.

وحول أسباب عدم الاعلان عن حجم المشاركة في الانتخابات على وجه السرعة قال وزير الداخلية ان الاعلان عن حجم المشاركة يستلزم عملية قانونية تتضمن تاييدها من قبل مجلس صيانة الدستور ووزارة الداخلية .

وأشاد بالتعاون الجيد بين جميع الجهات خلال الاقتراع النيابي في دورته الحادية عشرة والانتخابات النصفية لمجلس خبراء القيادة وكذلك جهود جميع الاجهزة المعنية بالانتخابات التي ساهمت في بلورة هذه الحركة الشعبية المتميزة .

واشار الى ظروف اجراء الانتخابات وقال اننا اجرينا الانتخابات في اوضاع شهدت احداثا مختلفة بينها قضية فيروس كورونا ومشاكل الطقس والانواء الجوية وكذلك قضية تحطم الطائرة الاوكرانية والتي اثرت على الاجواء العامة على الرغم من رغبة الشعب ونظرا الى الظروف الراهنة فان حجم الاصوات والمشاركة الشعبية مقبولة بشكل كامل وان الجماهير مستعدة للمشاركة في مختلف الظروف .

واعرب عن امله في ان يتمكن البرلمان الجديد في ظل الظروف التي تشهدها البلاد والحاجة الى ايجاد فرص العمل وبذل الجهود وتعزيز الوحدة والتلاحم والصمود في مواجهة التهديدات الاجنبية ان يعمل بتعهداته وما قطعه على الشعب .

انتهى**أ م د

