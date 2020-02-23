وزير الخارجية النمساوي: أجريت مباحثات صادقة مع السلطات الإيرانية

وأفادت صحيفة دير ستندرد النمساوية، ان وزير الخارجية النمساوي أعلن في تصريح أدلى به اليوم الأحد للمراسلين النمساويين، ان المباحثات الثنائية تناولت فرص التعاون بين النمسا وإيران والإتحاد الأوروبي.

وأضاف شالينبرج انه بحث "جميع القضايا" الهامة من وجهة نظره مع السلطات الإيرانية بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني، ودور إيران الإقليمي، والصراع اللفظي مع اسرائيل، التي تطرق اليها أيضا لدى اللقائات التي أجراها مسبقا مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو.

كما أشار وزير الخارجية النمساوي الى ضرورة تعزيز التواصل بين طهران وفيينا لمساعدة إيران في مواجهة فيروس كورونا؛ مضيفا ان الاقتراح تلقى استجابة إيجابية من إيران.

وبحسب شالينبرج تناولت كذلك لقائاته مع السلطات الإيرانية مناقشة فرص التعاون الثنائي في مجال لجوء الرعايا الأفغان، بما في ذلك كيفية تشجيعهم على العودة إلى بلادهم أو على الأقل منعهم من دخول أوروبا.

علما ان حوالي ثلاثة ملايين لاجئ أفغاني يعيشون حاليا في إيران.

كما بحث الجانبين الإيراني والنمساوي سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال بناء الثقة على المستوى الإقليمي، وتقديم المساعدات عند حدوث الأزمات، وسبل إدارة النفايات.

وأكد شالينبرج رغبة الاتحاد الاوروبي في الحفاظ على الاتفاق النووي.

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