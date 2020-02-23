لاريجاني : الاتحاد الاوروبي لم يتعدّ التصريحات فيما يخص الاتفاق النووي

واضاف لاريجاني خلال اللقاء مع وزير خارجية النمسا "الكساندر شالينبيرغ" اليوم : ان فيينا تعاونت بشكل جيد مع ايران خلال فترة المفاوضات النووية؛ ونحن نامل بان تسهم زياتكم في تنمية العلاقات بين البلدين.

وفي معرض الاشارة الى اخر المستجدات بشأن الاتفاق النووي، اعرب رئيس البرلمان الايراني عن انتقاده لمواقف الدول الاوروبية حيال هذا الاتفاق، قائلا : ان وضعية هذا الاتفاق على مدى عام كامل تظهر بان الاتحاد الاوروبي اكتفى باطلاق التصريحات في هذا الخصوص دون ان يتم تحقيق مصالح ايران الاقتصادية خلال هذه التفرة.

وعلى صعيد اخر، نوه لاريجاني بتضحيات الفريق الشهيد قاسم سليماني، مصرحا انه لو لاجهوده لكانت مجازر تنظيم داعش الارهابي عمت المنطقة اليوم.

واضاف : نحن حاربنا داعس لكن الرئيس الامريكي دونالد ترامب اكتفى بترديد الهتافات فقط؛ مخاطبا الوزير النمساوي بالقول : انتم تعلمون من الذي اسس هذا التنظيم.

وحول آلية اينستكس المالية الاوروبية، اكد لاريجاني انها عديمة الجدوى.

يتبع ..** ح ع