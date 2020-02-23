باكستان تعرب عن تعاطفها مع المنكوبين بالزلزال في إيران

وجاء في نص البيان: "ان باكستان شعبا وحكومة تعرب عن حزنها وأسفها الشديدين اثر الزلزال الذي ضرب إيران وتركيا الصديقتين والشقيقتين والذي أسفر عن وفاة واصابة العديد من المواطنين في هذين البلدين"؛ متضامنة مع أسر الضحايا والمصابين جراء الحادث.

وأضافت الخارجية الباكستانية، "نحن واقفون الى جانب إخواننا في إيران وتركيا في هذه الظروف الصعبة"؛ مؤكدة استعداد باكستان لتقديم أي دعم ومساعدة ممكنة في هذا الصدد.

علما، ان زلزالا بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر ضرب قضاء قطور في مدينة خوي التابعة لمحافظة اذربايجان الغربية (شمال غربي ايران) عند الساعة 9:23 من صباح اليوم الاحد.

واعلن مركز رصد الزلازل بموسسة الجيوفيزياء التابعة لجامعة طهران ان الزلزال وقع عند التقاء خطي العرض الشمالي 38،52 والطول الشرقي 44،59 درجة وفي عمق 6 كيلومترات من سطح الارض؛ مما اسفر عن اصابة نحو 85 شخصا دون تسجيل أي حالة وفاة حتى الآن في إيران، الا ان الزلزال اسفر عن مصرع 9 مواطنين في محافظة وان التركية.

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