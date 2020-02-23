الزلزال الجديد الذي ضرب شمال غرب ايران لم سفر عن وقوع ضحايا

وقال ناصر سنائي في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" مساء اليوم الاحد، انه وفقا لمعلومات اولية لم يسفر زلزال زرآباد عن وقوع ضحايا الا انه الحق خسائر ببعض المنازل القروية وادى الى انقطاع التيار الكهربائي.

واضاف، ان الکثیر من اهالي المدينة يقضون ليلتهم الان خارج منازلهم خوفا من التوابع الزلزلية.

واوضح بان فرق الاغاثة والانقاذ حضرت الى المنطقة على الفور وسيتم خلال الساعات القادمة تقييم حجم الاضرار الناجمة عن الزلزال.

ووفقا للتقارير الاولية ومراسل وكالة "ارنا" فقد انقطع التيار الكهربائي في عدة مناطق من مدينة سلماس وانهار حائط مبنى قيد الانشاء على سيارة.

يذكر ان زلزالا بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر ضرب مدينة زرآباد في الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم الاحد بالتوقيت المحلي (الرابعة عصرا بتوقيت غرينتش) بعد نحو 10 ساعات من زلزال ضرب منطقة قطور التابعة لمدينة خوي بقوة 5.7 ريختر والذي اسفر عن اصابة اكثر من 75 شخصا ونفوق اكثر من 500 من الماشية والحاق اضرار كلية وجزئية بالمنازل في 43 قرية تابعة لمدينتي سلماس وخوي بمحافظة اذربيجان الغربية الواقعة شمال غرب ايران.

انتهى ** 2342