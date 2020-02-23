وزير الثقافة الايراني يؤكد على الجدية في الوقاية من "كورونا" ولكن دون هلع

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كتب صالحي مساء الاحد: إن الفيضانات اجتاحت بعض مناطق البلاد في بداية العام (الايراني) الجاري (بدأ في 20 آذار/ مارس 2019) الا ان التعاطف ساهم في خفض الآلام الناجمة عن الكارثة وفي نهاية العام سيثمر التعاطف والتعاون ايضا عن شل حركة فيروس كورونا.

وأضاف: ان فيروس كورونا ليس طاعوناً. لناخذ الوقاية منه على محمل الجد ولكن ون هلع.

وكان الرئيس روحاني قد أوعز الى وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي بتشكيل لجنة وطنية للوقاية من فيروس "كورونا".

يذكر ان عدد الوفيات بسبب الاصابة بفيروس كورونا في البلاد بلغ 8 اشخاص لغاية الان فيما بلغ عدد الاصابات 43 .

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