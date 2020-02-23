استقلال طهران يتقدم الى المركز الثالث في الدوري الايراني

وفي هذه المباراة التي جرت في استاد "ازادي" بطهران من دون جمهور ضمن الاجراءات الوطنية للوقاية من فيروس كورونا ، تقدم استقلال طهران بهدف سجله محمد دانشكر في الدقيقة 29.

وتمكن ذوب آهن من تعديل النتيجة في الدقيقة ۴۸ بواسطة لاعبه داركو بيدوف الا ان استقلال طهران سرعان ما تقدم ثانية بهدف سجله فوريا غفوري من ركلة جزاء في الدقيقة 51.

وبهذه النتيجة تقدم استقلال طهران الى المركز الثالث برصيد 36 نقطة في المركز الثالث فيما بقي رصيد ذوب اهن عند 21 نقطة في المركز العاشر.

واسفرت المباراة الاخرى التي جرت امس الاحد عن فوز شهر خودرو على نفط مسجد سليمان 2-1، فيما الغيت مباراة سباهان اصفهان وبرسبوليس.

ويتصدر برسبوليس الدوري الايراني برصيد 41 نقطة (19 مباراة) يليه تراكتور سازي تبريز في مركز الوصافة برصيد 37 نقطة (20 مباراة) واستقلال طهران وله 36 نقطة (19 مباراة) وسباهان اصفهان وله نفس الرصيد من نفس عدد المباريات.

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