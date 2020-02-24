شهيدان في قصف اسرائيلي على مواقع الجهاد الاسلامي في دمشق

ونعت حركة الجهاد الشهيدين سليم أحمد سليم "24 عامًا" وزياد أحمد منصور "23 عامًا" اللذين ارتقيا شهيدين أثناء العدوان الصهيوني الغاشم والغادر الذي استهدف دمشق في ساعة متأخرة من هذه الليلة.

وأكدت أن هذا العدوان الجبان في دمشق العروبة هو عنوان على فشل قوات العدو وعجزها عن مواجهة مجاهدي سرايا القدس داخل الأرض المحتلة فلسطين.

كما اكدت ان هذا العدوان الجديد لن يثنيها عن المضي في طريق المقاومة والجهاد حتى التحرير الكامل والعودة بإذن الله .

وتوعدت الجهاد بالرد على هذه الجريمة قادم بإذن الله فدماء الشهداء غالية ولن تضيع هدرا بل ستزهر صمودا وانتصارا.

من جهته اعتبر الناطق باسم حركة المقاومة الاسلامية حماس ان إعلان جيش الاحتلال عن استهداف مواقع للمقاومة في دمشق، يؤكد أن العقلية العدوانية لحكومة الاحتلال تستهدف كل مكونات الأمة، وأنها تشكل خطراً على المنطقة العربية.

وأضاف في تصريح وصل مراسلنا ان العدوان وهو يستوجب توحيد وتكامل جهود الأمة جمعاء من أجل مواجهة المشروع الصهيوني التوسعي، ووضع حد لعدوانه المتواصل، وانهاء وجوده على الأرض الفلسطينية.

وفي سياق متصل اعلنت وزارة الصحة في غزة اصابة اربعة مواطنين في قصف صهيوني استهدف مواقع المقاومة بمناطق مختلفة في قطاع غزة.

وقال مراسلنا ان طائرات الاحتلال قصفت مواقع المقاومة برفح وخان يونس ومدينة غزة ملحقة اضرارا ما دية بالمواقع المستهدفة.

من جهتها اعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد مسؤوليتها عن اطلاق عشرات الصواريخ مستهدفة مدينة عسقلان ومستوطنات غلاف غزة ما ادى لاضرار في منازل وسيارات المستوطنين.

انتهى

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