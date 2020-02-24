استئناف منفذ مهران التجاري نشاطه مع العراق

واضاف "روح الله لطيفي" في مقابلة مع إرنا: أن 20 شاحنة عراقية وصلت صباح اليوم إلى جمرك مهران لاستلام البضائع الإيرانية المصدرة إلى العراق.

وصرح: بان الف شاحنة كانت متوقفة على حدود مهران بسبب غلق الحدود، وحاليا دخلت 20 شاحنة عراقية للاسراع بادخال البضائع الى العراق.

وأعرب لطيفي عن أمله في أن تعبر حوالي 300 شاحنة اليوم من حدود العراق إلى مهران لتتسلم خلال اليومين أو الثلاثة أيام القادمة، البضائع ونقلها إلى العراق.

واشار المتحدث باسم الجمارك الى ان سائقي الشاحنات الإيرانيين والعراقيين كانوا ينتظرون قرارات الحكومة العراقية منذ 8 ايام.

وأعلن العراق يوم الجمعة أن حدود مهران ستغلق حتى إشعار آخر.

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