جهانغیری یوعز بتنسیق جمیع الاجهزة الحکومیة فی قم لاحتواء كورونا

واكد جهانغيري بعد الاطلاع على الاجراءات التي قامت بها محافظة قم لاحتواء تفشي مرض الكورونا : يجب على جميع الجهات الحكومية التنسيق مع وزير الصحة باعتباره رئيس اللجنة الخاصة لمكافحة مرض الكورونا وتقديم برامجهم لمكافحته.

وبين جهانغيري ان مكافحة مرض الكورونا بحاجة الى ارادة وطنية وتقديم التعليمات والنصائح لعامة المواطنين لالتزامهم بالتعاليم الصحية, متمنيا ان يتم القضاء على المرض قريبا وبالتعاون مع عامة الشعب.

من جانبه اكد محافظ قم على اتخاذ جميع الاجراء لاحتواء تفشي المرض والتنسيق مع اللجنة الخاصة برئاسة وزير الصحة وتنفيذ قراراتها .

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