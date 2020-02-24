٢٤‏/٠٢‏/٢٠٢٠ ١:١٠ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83688724
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نوبخت: ميزانية العام القادم لاتعتمد على النفط

نوبخت: ميزانية العام القادم لاتعتمد على النفط

طهران/ 24 شباط / فبراير/ ارنا - أكد رئيس منظمة التخطيط والميزانية في ايران محمد باقر نوبخت ، أن ميزانية العام الايراني الجديد الذي يبدأ في الحادي والعشرين من آذار/ مارس القادم ستكون اكثر الميزانيات في تاريخ ايران تحررا من الاعتماد على النفط ، موضحا ان هدف المسؤولين هو أدارة البلاد بما يتلائم مع ظروف الحظر.

وفي حديث له أمام مجلس الشورى الاسلامي الذي بدأ بمناقشة الخطوط العامة للميزانية الجديدة اليوم الاثنين، اشار نوبخت الى أن هذه هي ثالث ميزانية للبلاد تنظم في ظل الحظر  والضغوط الاقتصادية القصوى، بحيث  ان العدو يراقب مدى تأثير ضغوطه على البلاد.

وتابع قائلا أننا لم نرفع الايدي ولم نستسلم أمام ضغوط العدو بل وضعنا الميزانية بعيدا عن الاعتماد الكبير على النفط بحيث ان اعتماد ميزانية العام الايراني القادم على الموارد النفطية لايتجاوز 8.5 بالمئة .

وفي جانب آخر من حديثه أكد نوبخت ان العائدات الحاصلة من رفع اسعار البنزين وزعت بكاملها على المواطنين.

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